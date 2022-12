Toro, pomeriggio con i bambini alla Casa della Salute per Edera, Gemello e Ricci

Simone Edera, Luca Gemello e Samuele Ricci hanno presenziato nel tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 21 dicembre - all’inaugurazione delle “Giornate della promozione della salute per bambini e ragazzi”. L’evento, organizzato da ASL Città di Torino, Ausilia O.d.V. e Fondazione Compagnia di San Paolo è stato incentrato su educazione sanitaria e corretti stili di vita. I tre giocatori granata hanno trascorso l’evento in compagnia dei bambini presenti alla Casa della Salute di via Gorizia a Torino, posando per foto, firmando autografi e scambiando alcune battute con i piccoli appassionati.