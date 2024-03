ToroMio al forum NOIF, Romiti: “Proposta di legge verrà dibattuta in parlamento”

ToroMio è al centro delle vicende di livello nazionale sul tema della partecipazione popolare nelle società sportive. Una nuova proposta di legge per incentivare e promuovere la partecipazione dei tifosi all'interno delle società sportive verrà dibattuta in questi giorni in parlamento. Per presentarla e per parlare del tema a Roma nello scorso weekend si è tenuto un importante convegno, patrocinato dal comune capitolino, in cui il NOIF (il comitato Nelle Origini Il Futuro) ha parlato di una nuova idea di calcio, più vicina alla gente (vero motore di questa industria) e a valori etici, meno astratta, ma più vera e sostenibile.

L'avvocato Massimiliano Romiti, amico e rubrichista di Toro News, è il presidente del NOIF e il vicepresidente di ToroMio. In esclusiva ha dichiarato alla nostra testata: "Il forum è stato un importante palcoscenico per la proposta di legge. Ora vediamo se riusciamo a cambiare in meglio il nostro calcio in parlamento. Esempi virtuosi all'estero ce ne sono moltissimi: dagli amici dell'Athletic Bilbao a tutto il mondo tedesco, passando per River Plate, Barcellona e Benfica. In Italia sta iniziando a nascere la partecipazione nelle società sportive: lo sport ha un valore sociale importantissimo che va valorizzato e preservato". Il valore di questo incontro sta anche nella qualità degli ospiti presenti. Il noto giornalista di ESPN Daniel Martinez è stato sin dagli albori amico e sostenitore di questi temi, ma anche Marco Bellinazzo, firma del Sole 24Ore, ha voluto confermare la propria stima verso ToroMio e il Noif. E dall'estero sono arrivati contributi importanti di Alberto Doblarè dell'Herta Berlino e di Gorka Cubes, consigliere dell'Athletic Bilbao.

La partecipazione popolare in Italia: l'iter legislativo e gli esempi in atto

Il primo tentativo per varare una legge per promuovere, valorizzare e normare l'azionariato popolare nelle società sportive in Italia è dato 2014. La proposta di legge vedeva il nome di Giancarlo Giorgetti, attuale ministro dell'economia, tra i primi firmatari. Un nuovo tentativo era stato fatto nel 2019 all'epoca del governo gialloverde con i due firmatari di alto profilo istituzionale, come i sottosegretari Giorgetti (Lega) e Valente (M5S). L'eredità è stata raccolta nel 2023 dall'onorevole Molinari (Lega) e la proposta verrà dibattuta in questi giorni nelle aule parlamentari. Tutte le realtà appartenenti al NOIF (ToroMio, AS Roma Supporter Trust, APA Milan, Parma Partecipazioni Calcistiche, Cosenza nel Cuore, Fondazione Torres, Modena Sport Club, Amici del Rimini calcio, Milanisti 1899, Comitato Montespaccato, Ideale Grigio, Leoni italiani dell'Athletic Bilbao e Unione Club Granata) hanno voluto ribadire che l'azionariato popolare non solo è possibile anche in Italia, perché ci sono già esempi virtuosi come il Parma, il Montespaccato e il SudTirol, ma è anche doveroso perché i tifosi sono una risorsa a livello economico e sociale di cui il calcio e lo sport in genere non possono più fare a meno. Per queste ragioni, ritengono che il sostegno verso l'approvazione della proposta di legge e il superamento della diffidenza del sistema verso i tifosi sono essenziali per creare un calcio migliore e più sostenibile.