Under 19 femminile, lo scudetto è della Roma: Torino sconfitto in rimonta

Secondo tempo, Roma arrembante e campione d'Italia

L'inizio di secondo tempo apre l'incubo per il Torino. Un'errore di Vaccarino porta al rigore per la squadra allenata da Roberto Amore. Dal dischetto si presenta Peri, che trasforma con freddezza. Il Torino accusa il colpo e la Roma sale definitvamente in cattedra. La ribalta definitivamente Coppola al 50', che salta Vaccarino e deposita nella porta vuota. Il Torino prova in tutti modi, anche i cambi del tecnico Roberto Battaglino sono tutti improntati all'attacco. La Roma si difende con ordine e all'86' chiude i conti con Vergari. Vince la Roma, brava nel secondo tempo a rientrare in gara con autorevolezza. Applausi comunque per il Torino di Battaglino.