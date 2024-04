Union Clodiense in Serie C dopo 47 anni nel segno dei fratelli Ballarin

Nella città natale di Aldo e Dino Ballarin, nel Campo Sportivo Comunale di Chioggia intitolato ai due fratelli scomparsi insieme nella tragedia di Superga, l'Union Clodiense Chioggia ha festeggiato una storica promozione in Serie C. Il club, che veste orgogliosamente la maglia granata dal 1971 proprio per onorare la memoria dei fratelli Ballarin, mette fine a 47 anni di digiuno acquisendo l'ultimo tassello mancante per poter far partire i festeggiamenti, la certezza matematica del salto di categoria, arrivata nell'ultimo turno di campionato con tre giornate d'anticipo. L'Union Clodiense, rientrata dalla trasferta vittoriosa a Belluno, è stata accolta a Chioggia nel campo "Aldo e Dino Ballarin" dai tifosi. Festa grande a Chioggia, colorata di quel granata ereditato dai fratelli Ballarin, ricordati dalla loro città natale al Museo Civico dove è allestita una sala espositiva dedicata a loro, al Grande Torino e al calcio chioggiotto, con cimeli e materiali di famiglia, fotografie, video.