Valentino Mazzola, 105 anni fa nasceva l’eterno Capitano

Mazzola nasce a Cassano d'Adda, nel milanese, in una famiglia di origini umili. Gli accadimenti della vita lo costringono a crescere prima del dovuto e a fare i conti con la prematura morte del padre. Il dolore per il lutto tempra il giovane Valentino, che all'età di dieci anni lascia la scuola e inizia a lavorare come garzone di un fornaio e poi al linificio per aiutare la madre a provvedere per lui e per i quattro fratelli. Inizia a giocare nella squadra del suo quartiere, il Tresoldi, e nel frattempo lavora come meccanico. La passione per il calcio continua a essere viva e lo porta all'Alfa Romeo. Nel 1939 si apre una nuova fase per Mazzola, che si trasferisce a Venezia per prestare servizio militare e lì viene notato dagli osservatori del Venezia. In laguna Valentino corona un sogno che aveva fin da bambino: esordire in Serie A, una prima che arriva il 31 marzo 1940 in Lazio-Venezia 1-0. Gioca da mezz'ala sinistra, ma fa presto capire di fatto di essere un giocatore universale, capace di ricoprire qualsiasi ruolo sul rettangolo verde. Gli attestati di stima aumentano, così come l'ammirazione. Mazzola a Venezia alza anche il primo trofeo della carriera, la Coppa Italia nel 1941.