“Valentino Mazzola, Tulèn. il capitano eterno”: ecco il libro di Giovanni Tosco

"Valentino Mazzola, Tulèn. Il capitano eterno” è il nuovo libro di Giovanni Tosco. L'autore ripercorre le gesta di Valentino Mazzola, capitano che incarnava perfettamente il valore di una delle squadre più forti di tutti i tempi: il Grande Torino. Tulèn (soprannome di Mazzola), in dialetto settentrionale, è colui che prende a calci le latte. Pratica particolarmente in voga, perché il pallone non era economicamente accessibile a tutti.