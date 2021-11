Vele al Filadelfia, Beccaria: “Vanno rimosse dopo un anno, pronti ad alternative”

Le parole del componente del CdA della Fondazione Filadelfia sui tendoni: continua la ricerca di proposte economicamente ed ecologicamente sostenibili

Domenico Beccaria, componente del CdA della Fondazione Filadelfia, è intervenuto nuovamente sulla questione dei tendoni che circondano l'impianto granata. Poste su via Spano e appunto su via Filadelfia per garantire la segretezza degli allenamenti del Torino, le vele di colore grigio e granata sono spesso state oggetto di critica di tifosi e residenti. Per questo motivo Beccaria aveva cercato una soluzione collaborativa, aprendo una casella di posta elettronica dedicata alle proposte di sostituzione dei teloni. Ad oggi un'alternativa che tenga in conto le esigenze societarie e le richieste dei cittadini deve essere ancora trovata, ma emergono nuovi dettagli dalle parole del consigliere su Facebook.