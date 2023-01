Verso Torino-Spezia, niente effetto San Siro: la prevendita non decolla

Niente effetto San Siro, almeno per il momento. L'impresa di Coppa Italia contro il Milan non sembrerebbe scaldare più di tanto i tifosi granata, che hanno fin qui acquistato un numero ridotto di biglietti per la gara contro lo Spezia. La prevendita per assistere alla partita contro i liguri è ancora aperta e ci sarà tempo fino a domenica per assicurarsi un tagliando, ma alla vigilia si può notare una risposta piuttosto fredda da parte del mondo granata.

La prevendita non decolla: ampia disponibilità anche in Maratona

Come si può infatti osservare su Vivaticket, il servizio che gestisce la vendita dei biglietti per le partite casalinghe dei granata, c'è ancora ampia disponibilità di tagliandi in tutti i settori dello stadio. Anche la Curva Maratona, tradizionalmente la più colma di sostenitori, presenta un gran numero di posti ancora a disposizione. L'importante successo di mercoledì in casa del Milan non ha evidentemente riacceso appieno l'entusiasmo della tifoseria granata. Di questo passo si procede verso la solita affluenza di circa 14-15 mila tifosi, confermando quanto affermato in settimana da Juric che - in un video registrato da alcuni tifosi - faceva notare una partecipazione allo stadio scarsa da un punto di vista numerico. E nemmeno il fatto di giocare la domenica alle 15, un orario più comodo rispetto all'ultima gara casalinga disputata alle 14.30 di un giorno lavorativo, sta cambiando più di tanto l'andamento della prevendita. La possibilità di acquistare i biglietti ci sarà ancora fino a domani, ma la risposta al momento è ancora una volta piuttosto fredda.