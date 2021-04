Vivi il Derby della Mole con TN Media House: tutti gli appuntamenti di oggi

Social / Dal prepartita al postpartita: vivi il Derby della Mole su Toro News

La Toro News Media House propone un programma speciale per il primo Derby della Mole in casa granata senza la Curva Maratona. Oltre ai consueti contenuti disponibili su questo sito web (dichiarazioni, formazioni ufficiali, live match, commento, pagelle e non solo) potrai vivere il Derby anche sui nostri canali social.

Si parte alle 17.30 - in collegamento con lo Stadio Olimpico Grande Torino - con il Prepartita su Clubhouse con Silvio Luciani, Alberto Giulini, Diego Fornero, Roberto Ugliono e tanti altri ospiti della redazione (clicca qui per seguire il nostro club) e si continua con la diretta scritta della partita sul nostro profilo Twitter (clicca qui). Per finire, anche il postpartita sarà in diretta con Terzo TNpo Live su Facebook. Alle 20.15 potrai commentare la partita a caldo con la conduzione del nostro Nikhil Jha sulla pagina Facebook di Toro News (clicca qui). Ti aspettiamo, non mancare!