Torino-Milan 0-0, i dati sull’affluenza: record stagionale al Grande Torino

Con 23.500 spettatori, il Toro stabilisce il record stagionale di presenze all'Olimpico Grande Torino

Notte di gala per il Torino, che davanti ad un'Olimpico Grande Torino gremito ha fermato il Milan di Stefano Pioli sullo 0-0. Ma più che sul rettangolo verde, teatro di una partita bloccata e con poche occasioni, lo spettacolo si è visto sugli spalti, proprio in occasione del ritorno a capienza piena. Con 23.472 spettatori paganti, i granata hanno stabilito il record stagionale di presenze all'Olimpico Grande Torino: un dato non da poco, considerando che la media stagionale - al netto delle limitazioni causate dal Covid - si attestava sulle 8000 presenze. Pubblico che può tornare a casa soddisfatto: i granata hanno reso la vita difficile al Milan, strappando gli applausi dei propri tifosi.