Regalati una vacanza per seguire il Toro a Pinzolo

Dal 17 al 29 luglio il Torino sarà a Pinzolo. Per i nostri lettori che vorranno coniugare un periodo di vacanze con la passione granata seguendo il ritiro della squadra, quest’anno Toro News ha realizzato una partnership con Happy Holiday, proprietaria del Residence Rosa delle Dolomitidi Carisoloa meno di 3 chilometri da Pinzolo ( linkhttps://www.yourhappyholiday.it/appartamenti-in-affitto-trentino-pinzolo-madonna-di-campiglio-rosa-delle-dolomiti ) e del Bepy Hotel Ganrì (link https://www.bepyhotelpinzolo.com/) che dista solo mille metri dal campo sportivo dove si allenerà la squadra granata. I nostri lettori potranno scegliere di soggiornare nel bellissimo residence dotato di appartamenti monolocali, bilocali (anche con giardino) e trilocali, adattissimo alle famiglie per trascorrere un periodo di vacanze in autonomia o i servizi del moderno hotel con reception 24/24. I nostri amici animali sono ben accolti in ambedue le strutture turistiche.