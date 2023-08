Corriere di Torino: “Arriva Ilic, l’innescaToro”

Oggi pomeriggio ci sarà l'amichevole contro il Reims. Altro test fondamentale per Ivan Juric, alla ricerca di ulteriori conferme per il suo Torino. Nel mirino c'è sopratutto Ivan Ilic. Ne parla Corriere di Torino nell'edizione odierna: "Se Juric ha avuto nella partita contro il Lens le risposte che aspettava dal reparto difensivo ora il tecnico granata si aspetta di vedere un passo avanti nella fase di costruzione. Soprattutto, è Ivan Ilic potere e dovere prendere in mano il centrocampo, lui che rappresenta uno degli investimenti più importanti del club. Juric ha insistito per averlo perché sa quello che può dargli: regia ma anche interdizione, palleggio ma pure tiro da fuori. La personalità al ragazzo non manca, ma ora al serbo serve qualcosa in più in termini di cattiveria agonistica per diventare un centrocampista veramente completo".