Corriere di Torino: “C’è tanto Torino in giro per il mondo”

Non solo in Italia, ma anche all'estero. C'è tanto Torino in giro per il mondo, ben 14 sono i giocatori granata impegnati per incontri internazionali. Vlasic, Ricci e Popa, questi sono solo alcuni dei nomi che prenderanno parte agli impegni con le rispettive nazionali, che siano maggiori o selezioni giovanili. "Sono 14 i calciatori granata alle prese con impegni internazionali nei prossimi giorni. Tra questi non c’è Buongiorno, che era stato inserito nei preconvocati dell’Italia verso la Final Four di Nations League per poi essere escluso dalla lista definitiva. Sarà invece protagonista Vlasic: mercoledì c’è la semifinale Olanda-Croazia.C’è molta attesa per l’Europeo Under 21 che si giocherà in Romania e Georgia. Al lavoro con gli azzurrini ci sono Ricci e Pellegri. Sempre per quanto riguarda la manifestazione continentale, occhio anche a Mihai Popa, il portiere della Romania Under 21 che ha appena firmato col Torino da svincolato".