Corriere di Torino: “Ci completeremo”

Juric è sicuro, la squadra verrà completata in vista della prossima stagione. Le pagine odierne del Corriere di Torino mettono in luce le parole del tecnico croato riguardo al mercato." Vlasic? C’è la chiara volontà nostra di prenderlo. E il giocatore vuole tornare. Il problema è la valutazione: troppo alta, in questo momento non possiamo permettercela. Speriamo di riportarlo da noi. In generale, rispetto all’anno scorso abbiamo perso cinque giocatori e ne abbiamo messi dentro due (Tameze e Bellanova), mancano quindi tre ragazzi di buonissimo livello". Poi parla di Schuurs e Ricci, le punte di diamante di questo Torino: "«Nessuno di loro ha però fatto pressioni per essere ceduto –rivela il tecnico –. Samuele e tutti gli altri stanno bene al Toro. Se arriva un’offerta alla Tonali, allora si ragiona e bisogna farsi trovare pronti, ma sia Schuurs sia Ricci sono concentrati sul Toro»"