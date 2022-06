Corriere di Torino: “Claudio Sala esalta il lavoro svolto da Ivan Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

come Claudio Sala ci offre il suo punto di vista sul Torino di Juric, tra il bilancio della stagione appena conclusa e quella che inizierà il primo luglio. Claudio, le è piaciuto il primo anno del Torino di Juric? «Sì, è stata un’annata positiva, anche se c’è pure un po’ di rammarico: a un certo punto si sperava qualcosa in più in termini di classifica. Ma nel mezzo dell’annata c’è stato un periodo di calo: penso alle sconfitte interne di febbraio contro Venezia e Cagliari, poi retrocesse. Insomma, fare di più non era impossibile. Ma la cosa più importante è la creazione di un’identità chiara e riconoscibile, in questo è stato fatto veramente un buon lavoro»".