Corriere di Torino: “E’ il giorno di Ilkhan: pronto per visite mediche e firma”

Ormai ci siamo, Emirhan Ilkhan è pronto a vestire la maglia granata. Il giovane centrocampista turco oggi svolgerà le visite mediche a Torino prima di firmare il contratto con il suo nuovo club, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Emirhan Ilkhan è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico turco, è atteso oggi in città per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai granata. Nonostante i diciotto anni compiuti solamente a giugno, il Toro ha deciso di compiere un investimento importante per assicurarsi il giovanissimo centrocampista pagandone la clausola rescissoria".