Corriere di Torino: “Il Toro apre le porte per il primo saluto ai tifosi”

Per la prima volta in questa stagione il Torino si allena a porte aperte. Così recita il Corriere di Torino, che fa il punto della situazione tra rientri e partenza per il ritiro a Pinzolo. "Il Toro si prepara per la prima occasione di contatto con i tifosi della stagione 2023/2024. Un sabato mattina di lavoro davanti al pubblico per i giocatori di Ivan Juric, impegnati nel quinto e ultimo allenamento di questa settimana". Sul programma per Pinzolo: "Sarà una full immersion nel lavoro, con in mezzo due amichevoli (contro la FeralpiSalò il 22 luglio, contro il Modena il 28 luglio). E per gli aficionados ci sarà la presentazione in piazza a Pinzolo, nella serata del 21 luglio". Infine il punto sui rientri dei nazionali: "Al Filadelfia sono rientrati ieri sette nazionali: Gineitis, Singo, Pellegri, Ilic, Milinkovic-Savic, Vojvoda e Linetty. Mancano all’appello Ricci, Bellanova e Rodriguez, per loro ancora due-tre giorni di vacanza".