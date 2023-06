Corriere di Torino: “Il Toro del futuro ha acceso il motore”

Stagione positiva, tre punti in più rispetto all'annata precedente e ora la consapevolezza che Ivan Juric resterà in sella per un'altra stagione, la terza da tecnico del Torino. Il Corriere di Torino fa il punto della situazione in casa granata. "È buono il bilancio della stagione appena conclusa: abbiamo ottenuto più punti rispetto all’anno scorso e c’è stata una bella crescita della squadra in generale e di tanti giovani in particolare. C’è voglia di migliorare e crescere ulteriormente nel 2023-2024, anche con investimenti opportuni". Prosegue ancora il quotidiano: "Insomma, gettate concrete basi per la prossima stagione. Ancora insieme, appunto. È emersa forte la volontà di portare avanti e completare il progetto iniziato nell’estate del 2021, quando Cairo vide proprio in Ivan da Spalato l’uomo giusto per uscire definitivamente dalle sabbie mobili del Covid, sia tecnicamente sia dal punto di vista di una valorizzazione seria del patrimonio-calciatori".