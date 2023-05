Corriere di Torino: “Juric, ultima curva: granata padroni del proprio destino”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Continua l'ottimo trend in trasferta, ma ora c'è anche il sogno europeo da cullare. Come riportato dal Corriere Torino, la squadra di Ivan Juric "si prepara ad affrontare l’ultima curva del campionato con il destino nelle proprie mani e nei propri piedi. La sconfitta del Monza, ieri punito al 101’ dal Lecce su rigore, spalanca ai granata le porte di quell’ottavo posto che può valere l’Europa. In attesa dei verdetti che arriveranno dalle aule giudiziarie e dalle coppe internazionali, i granata hanno una sola missione: battere l’Inter nell’ultimo turno di campionato, probabilmente sabato alle ore 18.30 all’Olimpico «Grande Torino»".