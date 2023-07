Corriere di Torino: “La beata gioventù granata”

C'è un Alessandro Buongiorno frutto del vivaio in prima squadra, ma potrebbe non essere l'unico. In Primavera c'è un altro giocatore che potrebbe fare lo stesso percorso del difensore della Nazionale. Stiamo parlando di Alessandro Dellavalle, classe 2004 anche lui difensore. "Quello nato nel 2004 si deve ancora affacciare al calcio professionistico, ma le premesse sono buone Ha iniziato nel Chisola, lì lo prelevò l’allora responsabile del Toro, Massimo Bava. La sua ascesa in maglia granata è stata veloce. Protagonista in tutte le categorie giocando sia da difensore laterale che da centrale, si è affermato in Primavera due anni fa, da sotto leva. La strada per il successo è piena di sacrifici. Dellavalle lo sa e ha un esempio da seguire, si chiama Alessandro come lui". Così il Corriere di Torino in data odierna.