Corriere di Torino: “Linetty e il Sassuolo, ricordi speciali”

Dopo essere uscito acciaccato dalla sfida di San Siro contro l'Inter, Karol Linetty ha recuperato e sarà regolarmente disponibile per la partita contro il Sassuolo. Juric molto probabilmente conterà ancora sul suo ottimo stato di forma, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Quello visto in questo avvio di campionato è probabilmente il miglior Karol che si sia visto da quando nel 2020 è arrivato sotto la Mole, mediante un investimento di oltre 7 milioni versato nelle casse della Sampdoria. [...] Linetty è uscito acciaccato dal match contro l’Inter, ma lunedì era in campo al Filadelfia per preparare la sfida contro il Sassuolo e si sta allenando regolarmente. Al Sassuolo lo legano ricordi speciali: contro i neroverdi da quando è in Italia ha segnato due gol e firmato un assist, e l’ultima rete è speciale perché è stata la prima e l’ultima segnata in maglia granata".