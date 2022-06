Corriere di Torino: “Lukic si candida come capitano per la prossima stagione”

Anzianità di servizio e una stagione decisamente positiva. Questi gli elementi che candidano Sasa Lukic alla fascia di capitano per la prossima stagione, come riportato nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Sasa Lukic capitano del Torino 2022/2023? Le certezze si avranno solo tra qualche giorno, ma di sicuro quella del centrocampista serbo è una candidatura autorevole. [...] Se quindi dovessero lasciare il Toro Belotti, Bremer e Mandragora, il nuovo capitano – considerando che anche l’altro veterano, Ansaldi, è arrivato a fine contratto – sarebbe proprio Lukic, che non a caso già in diverse occasioni ha rivestito il ruolo nella stagione da poco conclusa. Il serbo ha solidi argomenti per candidarsi".