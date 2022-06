Corriere di Torino: “Pellegri è ufficiale, si continua a seguire Joao Pedro”

Chiuso l'affare Pellegri, il Torino continua a valutare altri profili da affiancare all'ex Monaco e a Sanabria nel reparto offensivo. Uno degli obiettivi resta Joao Pedro, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Pietro Pellegri è ufficialmente un giocatore di proprietà del Torino. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio intorno alle 18.15, ma da tempo la decisione era stata presa. [...] Il Torino, ora, valuta chi può essere il terzo uomo da affiancare a Sanabria e Pellegri. [...] L’identikit potrebbe corrispondere a quello di Joao Pedro. L’ormai ex capitano del Cagliari di certo non resterà in rossoblù, dopo la retrocessione, ed è uno dei nomi di punta di questa sessione di calciomercato. Su di lui ci sono anche Salernitana e Monza e i costi non sono indifferenti, ma c’è la sensazione che il Torino stia pensando all’italo-brasiliano che ha esordito in Nazionale nello sfortunato spareggio mondiale con la Macedonia".