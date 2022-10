Corriere di Torino: “Poker granata, ora sotto con il Milan”

Dopo la sconfitta nel derby, il Toro non fallisce l'appuntamento di Coppa Italia, schianta il Cittadella e si prenota per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con il Milan. Di questo si parla nelle pagine odierne del Corriere di Torino: "Detto, fatto: Ivan Juric, questa Coppa Italia, l’ha presa davvero sul serio. Anche Pietro Pellegri al termine della vittoria col Cittadella lo ha spiegato chiaramente: «Siamo entrati in campo tosti, abbiamo fatto tutto ciò che avevamo preparato negli ultimi due giorni. Il mister è un grande motivatore, ha lavorato tanto sulla testa, siamo entrati in campo cattivi». L’ha presa sul serio, Juric. E lo ha dimostrato ancor prima di scendere in campo, disegnando una formazione che ha visto sì un discreto turnover rispetto all’ultima gara di campionato, ma che allo stesso tempo aveva un sapor di squadra titolare decisamente marcato".