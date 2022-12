Corriere Torino: “116 anni di Toro, il futuro riserva tante cose”

Il 3 dicembre del 1906 nasce il Toro: e il resto della storia si sa. "Settant’anni dopo - scrive il Corriere Torino - Claudio Sala con quella squadra vinceva quello che è, oggi, l’ultimo scudetto granata", ma la speranza che un giorno il Toro ritorni ai piani alti come una volta non è mai svanita del tutto. Vista la stagione attuale dei granata di Ivan Juric non è una cosa impossibile, si punta all'Europa League: "Per quanto riguarda la difesa e il centrocampo non vedo problemi, anzi, la squadra ha dimostrato solidità, ma là davanti manca qualcuno che abbia in canna i gol che garantiva Belotti", dichiara Claudio Sala. E per i 116 anni di questo Toro, Claudio Sala fa un augurio: "Auguro di limare i suoi difetti tramite il lavoro e anche tramite il mercato, perché in primavera si possa raggiungere un risultato importante".