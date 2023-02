Corriere Torino: “La rincorsa di Gravillon. E sul futuro…”

Nell'edizione odierna del Corriere Torino spazio ad Andreaw Gravillon, nuovo difensore del Torino arrivato nella finestra di mercato invernale dal Reims. "Sicuramente il suo acquisto è stato dettato dalla stringente necessità del momento, visto il grave infortunio di Zima che terrà il difensore ceco fuori dai giochi fino a primavera inoltrata - scrive il quotidiano - Ma il difensore nato in Guadalupa ha davanti a sé la possibilità di far sì che l’avventura sotto la Mole non sia solo una parentesi di pochi mesi". Molto è legato al futuro di Koffi Djidji, che potrebbe salutare il prossimo 30 giugno, visto che al momento non c'è accordo per il rinnovo: "Da qui nasce la chance di Gravillon: per la retroguardia del futuro serviranno almeno due giocatori per il ruolo di braccetto destro. Uno sarà salvo sorprese Zima, su cui il club ha investito 5 milioni nel 2021; ma l’altra casella, in caso di separazione con Djidji, sarebbe vacante".