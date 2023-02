Corriere Torino: “Amos Ferrini: ‘Derby? Spero in un Toro tremendista’”

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino spazio ad un'intervista ad Amos Ferrini, figlio di Giorgio, bandiera granata. Queste le sue parole: "Il Filadelfia è il posto dove hanno celebrato il funerale di mio papà, è la sua chiesa. Entrare al Fila è come salire su un’altalena di emozioni. Mio padre? E' stato ed è sorprendentemente ancora idolatrato. Torino da un paio di anni è tempestata di suoi adesivi. Ce n’è uno anche in piazza Gran Madre: hanno provato a staccarlo con un coltellino, ma quello sticker non molla, proprio come papà. Il granata più da derby oggi? Difficile dirlo, è cambiato tutto: il mondo, il calcio, i calciatori. Una volta c'era un attaccamento diverso. Non riesco più a innamorarmi di questo calcio zeppo di interessi e di... chiamiamole stranezze. La partita di martedì? Allo Stadium non ci vado: seguirò il derby in tv. Spero in un Toro tremendista per 90', ma occhio ai minuti finali".