Corriere Torino: “Arriva la partita speciale per l’ex Duvan Zapata”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone un approfondimento su Duvan Zapata. Il centravanti del Toro lunedì sera sfiderà infatti la sua ex squadra, vale a dire l'Atalanta. Per il colombiano ovviamente non sarà una partita come le altre dato che dovrà affrontare quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi compagni di squadra. Lo scorso 29 aprile fu proprio Zapata a decidere l'ultimo Torino-Atalanta ma lo fece con la maglia nerazzurra e ora i tifosi granata gli chiedono di iniziare a diventare decisivo proprio in queste grandi sfide. Fino ad ora l'avventura del colombiano con il Toro è stata sottotono e ha realizzato soltanto un gol, decisivo per il pareggio contro la Roma dello scorso 24 settembre. Duvan vuole riscattarsi e potrà iniziare a farlo fin da subito nella sfida da ex contro l'Atalanta.