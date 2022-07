Corriere Torino: “Austria a tinte granata”

La squadra di Juric si allena a Waidring, Sonego in campo a Kitzbuhel: i tifosi granata in Austria si dividono tra calcio e tennis. Il tennista - tifosissimo granata - ha parlato dall'Austria proprio del suo Toro, con la speranza di andare a trovare la squadra di Juric in ritiro: "Sapevo che erano da queste parti e vorrei davvero riuscire ad andare a trovarli, ci tengo. Come spero di andare avanti qui, così magari saranno loro a venire a vedere un match, chissà". Tra i vari argomenti trattati da Sonego, c'è anche la curiosità sul futuro di Belotti: "Sono curioso di vedere come finirà la sua storia, è tutto così strano... ma credo ci sia una spiegazione".