Corriere Torino: “Bayeye-Adopo, amici da bimbi e insieme in granata”

"Stadio Filadelfia, giorni fa. Ivan Juric incrocia lo sguardo di Brian Bayeye, che è molto simile al suo. Pensieroso - scrive il Corriere Torino ripercorrendo i giorni che hanno portato alla scelta di schierare il francese come riserva di Singo contro il Milan - Il francese invece ha un pensiero su tutti: vuol giocare. Juric gli ha parlato chiaro 'Abbi pazienza, Brian: la vita a volte ti sorprende e offre occasioni quando meno te lo aspetti'. Poi San Siro, l'assist per Adopo e il passaggio ai quarti di Coppa Italia: "La vita alla fine ha deciso che fosse il momento. E l’ha tatto sul palcoscenico migliore possibile. La storia di Bayeye (e di Adopo) comincia in Francia dove i due si conoscono da bambini. Brian a Michel vivono insieme in un appartamento del centro. Ritrovarsi a Torino ha aiutato entrambi in una stagione che continua ad alternare speranze e attese".