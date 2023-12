Corriere Torino: “Bellanova è in crescita, ora però servono gol e assist”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone un'analisi sulle recenti prestazioni di Raoul Bellanova. L'esterno del Toro sta migliorando molto nelle ultime settimane e il tecnico Ivan Juric sta lavorando molto con lui per renderlo un esterno perfetto nel suo sistema di gioco. Cairo si è detto sorpreso dalle prestazioni fornite dal calciatore ex Inter ed è sempre più convinto di aver fatto bene ad investire circa otto milioni di euro per portarlo all'ombra della Mole in estate. Ora però a Bellanova viene chiesto di fare un salto di qualità negli ultimi metri per prendere più scelte giuste in fase di cross e incrementare la sua pericolosità in termini di gol e assist. La sua facilità di corsa lo rende un giocatore che è in grado di coprire entrambe le fasi di gioco e per Juric si tratta ormai di un elemento di grande affidabilità per la corsia di destra. Sulla sinistra invece c'è un continuo ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda con quest'ultimo che al momento sembra di nuovo essere il favorito per il posto da titolare.