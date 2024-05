La Gazzetta dello Sport: “Bellanova, sogno europeo: la Nazionale è vicina”

"Gli hanno sussurrato di non prenotare voli, alberghi e resort per il mese di giugno. La vocina arrivata da Coverciano è molto più di un indizio, anche se è giusto non sbilanciarsi troppo fino a quando non ci saranno le convocazioni" scrive La Gazzetta dello Sport dedicando un approfondimento al sogno Europei di Raoul Bellanova. Prosegue il quotidiano: "In una batteria di frecce azzurre con Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo e Dimarco, il nome di Bellanova potrebbe abbinarsi alla perfezione. Si racconta che quando Spalletti fece visita al Filadelfia a settembre, rimase colpito dall'intensità degli allenamenti di Bellanova. Da allora non lo ha mai perso d'occhio". Infine La Gazzetta dello Sport conclude, tornando a Torino-Milan: "Bellanova sfiderà il suo passato. Al Milan è cresciuto, vi ha passato in pratica una vita. Al Vismara è entrato a sei anni, accompagnato dal papà Giuseppe e ha salutato tutti a 19 anni per trasferirsi al Bordeaux".