Corriere Torino: “Bellanova torna a Milano da avversario dell’Inter”

"Quella di San Siro non potrà essere una partita come le altre per Raoul Bellanova, pronto a tornare in una città e in uno stadio che conosce molto bene - si legge - . L’esterno è cresciuto calcisticamente nel Milan, percorrendo tutta la trafila del settore giovanile ma senza mai riuscire ad esordire in prima squadra. È stata invece temporalmente più limitata ma decisamente più intensa la parentesi nella Milano nerazzurra".