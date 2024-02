Corriere Torino: “Bellanova, un gol per il mondo granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il Toro riprende slancio - esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna - Il due a zero al Lecce restituisce sorrisi (la fiducia non è mai mancata) all’ambiente dopo due pareggi che avevano lasciato qualche scoria mentale". Nella ripresa contro i salentini Bellanova e Zapata hanno regalato i tre punti. Quello di Bellanova è il primo in maglia granata: "L’esterno destro è il protagonista indiscusso, il suo destro fulminante ha stappato la partita scacciando i cattivi pensieri. Al percorso di crescita esponenziale degli ultimi mesi mancava solo il sigillo personale, che è arrivato nel momento più importante". E infine sull'ex Inter: "Bellanova si sta completando sempre di più, è una bellissima certezza di questo Toro".