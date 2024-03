Corriere Torino: “Bellanova va di corsa”

"In Nazionale come al Torino. Raoul Bellanova ha esordito con l’Italia nell’amichevole giocata alla Red Bull Arena di New York contro l’Ecuador, e lo ha fatto confermando i progressi mostrati negli ultimi mesi in maglia granata. Lanciato come titolare nel 3-4-2-1 di Spalletti, nel primo tempo l’esterno destro si è reso protagonista sulla sua corsia: sempre pericoloso se servito sulla corsa, ha ribadito di essere cresciuto molto in fase di cross. I dati della sua prestazione sono buoni: 12 passaggi positivi a fronte dei quattro errati, 50% di dribbling riusciti, un’occasione creata".