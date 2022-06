Corriere Torino: “Belotti male in Nazionale. E il suo futuro è incerto”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sulla stagione di Andrea Belotti, che di certo non è stata felice, con solo il gol nel derby e la tripletta ad Empoli (con la quale è arrivato a 100 gol in Serie A con la maglia del Toro) come squilli. Il suo futuro è un'incognita e quest'annata di certo non l'ha rilanciato sul mercato. Si legge: "Le quotazioni del Gallo sembrano in ribasso. L’unica vera soddisfazione di questa stagione è stata la tripletta in Empoli-Torino (con due reti su rigore), che gli ha permesso di toccare il ragguardevole traguardo dei 100 gol in A col Toro. Un bel momento è stato anche la rete nel derby in casa della Juventus. Per il resto, è stata la sua stagione meno felice in granata, e con la Nazionale, le cose non sono andate meglio. Allo stato delle cose, il Gallo non vive il suo momento di massimo splendore. Ivan Juric è convinto che Andrea abbia ancora molto da dare e anche per questo il Torino ha fatto un’offerta di rinnovo, ma, ad oggi, permane l’attesa. Un’attesa che forse è frutto di qualche dubbio non preventivato. A 28 anni il Gallo ha le carte in regola per tornare ad alzare la cresta, ma ora sta a lui decidere".