Corriere Torino: “Birreria Voigt e Bar Norman, un simbolo della storia granata”

"Il posto dove nacque il Toro ha voltato pagina ma non ha perso la sua identità - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, ricordando il 116esimo compleanno del club granata - Il bar Norman in via Pietro Micca, affacciato su piazza Solferino torna ad essere il simbolo della torinesità che è sempre stato. Da settembre è passato sotto una nuova proprietà, il gruppo Postalcoop srl che gestisce anche due ristoranti giapponesi in centro a Torino. «Ma la nostra cucina è e rimarrà piemontese», precisano dal Norman". Tanti giocatori sono passati e continuano a passare dal Norman, prima del passaggio in bianconero spesso si vedeva Bremer. Il difensore brasiliano ha percorso all'inverso la strada di Alfred Dick: "Era il presidente della Juventus che nel 1905 vinse il suo primo scudetto, ma l’anno successivo se ne andò sbattendo la porta, in disaccordo con il resto della dirigenza. Così si unì, insieme ad alcuni suoi uomini, al FC Torinese, fondando il Football Club Torino tra la nebbia del fumo di sigaro della birreria Voigt". E il quotidiano conclude: "La birreria Voigt nel 1918 ha cambiato nome, diventando Bar Norman, passando da una proprietà all’altra ha accompagnato la città di Torino nei cento anni successivi. Come a ogni anniversario il Norman ha accolto tanti tifosi del Torino, passati a prendere un caffè lì dove 116 anni fa nacque una leggenda".