Corriere Torino: “Bremer insiste con l’obiettivo Champions League e Nazionale”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta le parole di Gleison Bremer rilasciate ai microfoni di Espn Brasile. Il difensore granata afferma che a breve lascerà il Toro: "Volevo già andare via la scorsa estate, lo dissi all'allenatore e alla società. Mi hanno chiesto di rimanere per un anno ancora in modo da aiutarli, così da poter fare il passo successivo in questa estate". L'obiettivo di Bremer è quello di giocare in Champions League in modo da guadagnarsi una chiamata dalla Nazionale brasiliana. Su di lui, come riporta il quotidiano torinese, ci sono gli interessamenti di molti club tra cui l'Inter. Per sostituirlo la dirigenza del Toro sta seguendo diversi profili come Nikolaou, Faes e Nelsson.