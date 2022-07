Corriere Torino: “Buongiorno: ‘Al lavoro per crescere e alzare l’asticella’ “

Alessandro Buongiorno guarda alla nuova stagione del Torino non più con gli occhi di un giovanotto di 22 anni - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - , ma con quelli di un uomo e un calciatore maturo che punta all’affermazione definitiva". E lo racconta dopo i primi giorni a Bad Leonfelden. «Cerco da tempo il mio primo gol, ne sento la mancanza. L’obiettivo è lavorare non per gestire la stanchezza in gara, ma per non sentirla proprio». Il difensore granata si sente pronto per essere un leader: «Sento di potermi confrontare da pari a pari con i compagni più esperti. Qui, poi, ci sono tanti ragazzi arrivati dalla Primavera. So come si sentono e so quanto sia utile una parola in più, piuttosto che una in meno, da parte di chi è nello spogliatoio da più tempo».