Corriere Torino: “Buongiorno, da raccattapalle a capitano del Torino”

"Da raccattapalle a capitano del Torino, la storia che sta vivendo Alessandro Buongiorno è quella che tutti sognano - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Il difensore ne ha parlato a Parole di Tennis, l’incontro organizzato ogni pomeriggio durante le Atp a Palazzo Madama, in un pomeriggio sabaudo e granata: l’altro ospite era Willie Peyote, cantautore e grande tifoso del Toro. Il giocatore nato nel 1999 racconta anche di come ha saputo gradualmente conquistarsi il suo spazio in prima squadra, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile", ritrovandosi molto spesso anche a vestire la fascia da capitano.