Corriere Torino: “Buongiorno, esempio granata”

"Alessandro Buongiorno è un ragazzo dalla faccia pulita e dai valori sani. Per questo può essere preso da esempio, per questo è un volto perfetto per incontri con i giovani e le famiglie" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, ripercorrendo l'incontro del difensore granata alla Festa dello Sport di Dronero. Il quotidiano ha infine raccontato un episodio che riguarda una giovane tifosa granata, Lavinia: "Lavinia, che sabato lo aveva salutato dopo Toro-Milan ma non aveva ricevuto la sua maglietta, mostrando il cartellone con cui gliela chiedeva per il suo compleanno. Il presidente Cairo ha ricevuto da un tifoso la segnalazione del post che la mamma aveva scritto sui social, ha fatto rintracciare Lavinia per completare il suo compleanno perfetto. E ieri la ragazza è stata invitata al Filadelfia per ricevere la maglia direttamente da Alessandro".