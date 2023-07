Corriere Torino: “Buongiorno ha detto sì: Capitan Futuro in granata fino al 2028”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Le bandiere nel calcio non esistono più, si ripete spesso. Ma in casa Toro l’auspicio è di aver trovato un’eccezione alla regola" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna parlando della scelta di Alessandro Buongiorno di prolungare il contratto in granata fino al 2028. Buongiorno si è recato nel pomeriggio di ieri a Milano dove è arrivata la fumata bianca. Commenta il quotidiano: "Il rinnovo di Buongiorno serve di certo a scoraggiare eventuali pretendenti, ma sa di prolungamento di un matrimonio destinato a durare ancora parecchio tempo". Buongiorno è Capitan Futuro e si è consacrato nell'ultima stagione: "Ma il libro dei sogni di Alessandro, al Toro dall’età di sei anni, è ancora aperto".