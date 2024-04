Corriere Torino: “Buongiorno i granata sono da coppe europee”

Manca sempre meno al derby della Mole numero 185. Un derby che potrebbe significare tanto in ottica europea per il Torino, che si affiderà soprattutto al carisma e all'importanza sul piano tecnico-tattico di Alessandro Buongiorno. "L’importanza di Buongiorno emerge innanzitutto dai numeri: i granata hanno giocato otto partite senza il classe 1999 al centro della difesa, trovando una sola vittoria e registrando una media di 0,75 punti a gara. Il rendimento cambia radicalmente con il difensore in campo, portando a una numero più che raddoppiato (1,65)".