Corriere Torino: “Buongiorno prende il posto di Bonucci in Nazionale”

L'edizione torinese del Corriere della Sera riporta una notizia relativa alla partita odierna della Nazionale Italiana. Quest'oggi gli azzurri saranno impegnati in una sfida contro l'Olanda valida per la finalina 3°-4° posto della Nations League. Secondo quanto si legge sul quotidiano piemontese, il difensore del Toro Alessandro Buongiorno dovrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Leonardo Bonucci della Juventus. Per il numero 4 granata si tratterebbe dell'esordio assoluto in azzurro e sarebbe un meritato coronamento per quello che è stato il rendimento offerto in stagione. Il campionato 2022/23 è stato ricco di soddisfazioni per Buongiorno che negli ultimi dodici mesi si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella squadra in cui è cresciuto e ha trovato anche il primo gol in granata lo scorso 3 maggio contro la Sampdoria. Infine, per la prima volta, ha avuto l'onore di leggere i nomi del Grande Torino in occasione delle celebrazioni nell'anniversario di Superga. L'esordio in Nazionale potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una stagione piena di gioie per Buongiorno.