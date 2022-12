Corriere Torino: “Buongiorno, profumo d’Azzurro”

Ieri Alessandro Buongiorno ha ricevuto un'ottima notizia: il difensore granata è stato convocato dal CT Mancini per lo stage della nazionale italiana che si terrà a Coverciano dal 20 al 22 dicembre. Una volta svolti i due allenamenti, Buongiorno tornerà in tempo per l'amichevole del Torino con la Cremonese in programma il 23 dicembre. Per il match che si svolgerà allo stadio Olimpico Grande Torino, sono in vendita i biglietti: 5 euro per la Maratona, 10 euro per i Distinti (5 per gli Under 16) e 20 per la Tribuna (10 per gli Under 16).