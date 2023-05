Corriere Torino: “Buongiorno, salto di qualità”

"Se ci fosse un premio per il miglior giocatore del mese, in casa Toro quello di maggio lo vincerebbe sicuramente Alessandro Buongiorno - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Il difensore del Torino si sta affermando come leader e trascinatore della squadra". Contro la Fiorentina il canterano granata .ha suonato la carica siglando l'assist per il gol di Sanabria: "Perché sente la maglia come pochi e questo gli fa dare qualcosa in più". Conclude il quotidiano: "Di questo passo ci sarebbe da sorprendersi se Buongiorno, dopo aver raccolto la prima convocazione in azzurro lo scorso marzo, non venisse preso in considerazione dal ct Roberto Mancini per le fasi finali della Nations League in programma a giugno".