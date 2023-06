Corriere Torino: “Buongiorno sogna la prima volta in Nazionale”

"Da una parte il rinnovo in ballo col Torino, dall’altra la chiamata di Roberto Mancini per la Nations League - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Alessandro Buongiorno sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, al termine di una stagione che è stata quella della sua affermazione su alti livelli". Il forfeit di Bastoni per tonsillite ha permesso al canterano granata di tornare in Nazionale per partecipare alla prossima Nations League. Un traguardo meritato per Buongiorno a cui l'esclusione era stata stretta. Come ricorda il quotidiano, "Buongiorno nelle statistiche conclusive della Serie A, è il miglior difensore per duelli aerei vinti (99, davanti a Kim e Baschirotto), il secondo per palloni intercettati (60, dopo Ibanez e prima di Toloi) e il terzo per duelli vinti (181, dopo Hien e Ibanez). Dati che lo collocano al top in Italia tra i difensori centrali".