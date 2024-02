Corriere Torino: “Buongiorno torna in gruppo e cresce anche Rodriguez”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza la situazione infortunati in casa Toro. Nell'ultimo periodo il tecnico granata Ivan Juric ha infatti dovuto fare a meno di tutta la linea difensiva titolare a causa degli stop di Buongiorno e Rodriguez (oltre che del brutto infortunio subito da Schuurs ad ottobre e per il quale resterà fuori dai giochi verosimilmente fino a fine stagione). La buona notizia per il popolo granata è il rientro in gruppo di Buongiorno che si è allenato in gruppo e molto probabilmente sarà convocato per la partita di sabato contro la Fiorentina. Rodriguez invece ha già giocato a Roma uno spezzone di gara e la sua condizione sta migliorando dopo l'infortunio. Un altro difensore che si è fermato è Lovato, uscito dopo pochi minuti nella sfida contro i giallorossi e che dovrà sottoporsi a nuovi esami per comprendere l'entità del suo guaio muscolare al polpaccio sinistro.