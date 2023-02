Corriere Torino: “Cairo e il futuro con il rinnovo di Juric”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la vittoria del Toro contro l'Udinese. Vengono riportate anche le parole del presidente granata Urbano Cairo che al termine del match si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti (Qui il video). Il patron del Toro afferma: "Tutta la Serie A ha speso 32 milioni e di questi 16 sono nostri per Ilic. Il mister ci teneva tantissimo e lo conosceva dai tempi di Verona. [...] Certo mi è dispiaciuto cedere Lukic. Ero affezionato a lui. [...] Juric sa che saremmo felici di rinnovare il contratto, non è un problema. Quando lui si sentirà pronto me lo dirà". Il Corriere analizza poi i numeri di questo Torino in confronto agli anni passati. I 30 punti in classifica appena raggiunti sono il terzo miglior risultato nell'era Cairo dopo 21 giornate. Meglio avvenne solo l'anno scorso con 31 punti e nel 2013/2014 con Ventura quando le lunghezze dopo 21 turni furono 32.