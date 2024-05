Corriere Torino: “Carica Juric alla sua ultima partita con il Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta le parole di Ivan Juric, tecnico del Toro, alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Per i granata questa sarà "la partita della vita" come è stata definita in occasione della conferenza stampa, questo perché servono i tre punti per tenere vive le speranze di conquistare un posto in Conference League la prossima stagione. Servirà poi sperare che la Fiorentina vinca la finale della stessa Conference contro l'Olympiacos e che chiuda il campionato in ottava posizione. Sulle colonne del quotidiano piemontese viene poi ricordato che al fianco di Zapata dovrebbe scendere in campo ancora Pellegri, apparso in forma nelle ultime giornate. Il Torino sogna il nono posto e resta concentrato sulla sua partita sebbene il risultato del Napoli che ospita il Lecce può definire il posizionamento in classifica delle due squadre tra nono e decimo posto.